Die sechs begleitenden Banken bleiben damit zunächst auf 30 Millionen TUI-Aktien sitzen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Sie sollen nun an institutionelle Investoren verkauft werden, die Platzierung werde "unmittelbar" beginnen, hiess es in der Mitteilung. Zum Ausgabepreis von 5,55 Euro bei der Kapitalerhöhung wären sie knapp 167 Millionen Euro wert. An der Börse hatten TUI am Montag mit 6,21 Euro geschlossen.