Auf Sicht der letzten fünf Jahre hat das Wall-Street-Barometer eine in etwa doppelt so hohe Rendite erzielt wie der europäische Index. Der S&P 500 legte auf diese Sicht fast 100 Prozent zu. Altman rät Anlegern, jenseits des Themas Künstliche Intelligenz und der Wall Street nach Chancen zu suchen. Erhöhte Long-Positionen von Hedgefonds sorgten bei US-Aktien für eine prekäre Lage. «Dinge, die in den letzten zwei Jahren sehr gut funktioniert haben, werden im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich weniger gut funktionieren», so der Stratege, der 2024 zu Barclays stiess und zuvor für Millennium Capital Management tätig war.