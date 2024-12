In der Schokoladenfabrik Halle hätten die Arbeitnehmervertreter nach zehnmonatigen Verhandlungen die Zahl der Entlassungen von 178 auf 18 reduzieren können, teilte der Christliche Gewerkschaftsbund (CSC) am Dienstag in einem Communiqué mit. Der neue Chef des weltgrössten Schokoladenherstellers, Peter Feld, hatte im Februar in einem Interview einen Abbau von rund 2500 Stellen im Rahmen des Sparprogramms «BC Next Level» angekündigt.