Ihm zufolge kann Barry Callebaut aus strategischen Überlegungen heraus kaum auf die fragliche Sparte verzichten: «Das Kakao-Geschäft ist essentiell für Barry Callebaut. Ohne es kann das Unternehmen nicht mehr die gesamte Wertschöpfungskette - von der Bohne bis zur Schokolade - anbieten.» Eine Abspaltung des Kakao-Geschäfts würde ein zentrales Versprechen an die Kunden brechen, so Lindauer. Der Schritt hätte also Folgen für die Kundenbeziehungen. Laut dem Experten müssten diese dann die bestehenden Verträge mit Barry Callebaut «neu überdenken».