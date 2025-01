Das Verkaufsvolumen ging in der Periode von September bis November 2024 um 2,7 Prozent zurück, wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab. Im wichtigen Bereich Global Chocolate (Marktanteil rund 80 Prozent) schrumpfte BC um 3,4 Prozent, im Bereich Global Cocoa legte BC ganz leicht zu (+0,3 Prozent). In absoluten Zahlen betrug die verkaufte Menge an Schokolade 565'238 Tonnen.