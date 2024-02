Die beiden Tochtergesellschaften entwickelten sich operativ «entsprechend den Erwartungen», heisst es. Auf der im August 2023 in den Markt eingetretenen digitalen Nachhaltigkeitsbank Radicant nimmt die BLKB nun aber eine Bewertungskorrektur in Höhe von 22 Millionen Franken vor. Das entspreche in etwa den nicht-aktivierbaren Personal- und Sachkosten, heisst es.