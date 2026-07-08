Für BASF sei das Areal in Zhanjiang vor allem eine Folge der Marktentwicklung. «Letztlich ist der Markt ausschlaggebend dafür, wo wir investieren», sagte Elvermann. Das Werk mit mehr als 30 Produktlinien, darunter ein Steamcracker, sei nicht nur planmässig fertiggestellt worden, sondern habe auch das Budget unterschritten. «Das kommt bei Grossprojekten nicht so oft vor.» Zudem seien alle Anlagen sofort produktions- und lieferfähig gewesen.