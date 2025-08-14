Um auf mögliche Veränderungen frühzeitig reagieren zu können, beobachte man die Zinsentwicklung genau und passe die Bilanzstruktur laufend an. «Die BKB ist sehr gut positioniert und verfügt über eine stabile Ertragsbasis, mit der wir an das gute Ergebnis des Vorjahres anknüpfen wollen», sagte Bankchefin Regula Berger in der Mitteilung.