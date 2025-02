Im Stammhaus BKB war die Gewinndynamik etwas besser als im Konzern. So verbesserte sich der Geschäftserfolg mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 225,9 Millionen Franken klar. Unter dem Strich steigerte die Kantonalbank in ihrem Stammhaus den Gewinn um knapp 10 Prozent auf 172,9 Millionen Franken.