Margenorientiertes Wachstum

Insgesamt erhöhte der Bankkonzern den Geschäftsertrag im vergangenen Jahr mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 675,1 Millionen Franken leicht. Verbessern konnte er den Ertrag dabei vor allem im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft (+4,3 Prozent auf 470,3 Mio). Dazu beigetragen hätten ein «margenorientiertes Wachstum» sowie die Steuerung der Bilanzstruktur, schreibt die BKB.