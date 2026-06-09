Zuversicht vorhanden

Die Industrie zeigte sich bis Mitte Mai noch zuversichtlich. Fünf von der UBS befragte Firmen blicken trotz der Störungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Energiepreise sehr zuversichtlich in ihre Finanzprognosen, und dies unabhängig davon, ob das erste Quartal bereits solide wie bei Holcim, Titan und Victrex oder schwieriger wie bei Heidelberg Materials und Cementir Holding begonnen hatte.