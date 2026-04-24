Speich betonte, ein juristischer Befreiungsschlag müsse zwingend eine ​Debatte über die Konzernstruktur nach sich ziehen. «Wer über Jahre hinweg unter einer solchen ​Last steht, darf sich dann nach ersten Entlastungen nicht mit ​kosmetischen Anpassungen begnügen. Die juristischen Fortschritte allein schaffen noch keinen Wert.» Deka fordere daher eine ergebnisoffene Prüfung der Konzernstruktur. Union Investment unterstützt Andersons ‌Kurs, eine Abspaltung der Sparte für rezeptfreie Medikamente (Consumer Health) vorerst zurückzustellen. «Bayer kann sich zusätzlich zum DSO-Programm keine weitere Selbstbeschäftigung mit Strukturfragen leisten – die PS müssen jetzt auf die Strasse», forderte Werning.