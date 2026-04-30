Die Erträge der Bank wuchsen um gut 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um 18 Prozent auf mehr als 7,5 Milliarden Euro zu, und die Provisionseinnahmen stiegen um knapp 10 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Beides half höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen mehr als auszugleichen. Dabei profitierte die Bank beim Zinsergebnis trotz des rückläufigen Zinsniveaus von einem Kreditwachstum in der spanischen Heimat sowie im wichtigen Markt Mexiko, in dem der Zinsüberschuss deutlicher wuchs als in Spanien.