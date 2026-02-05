Der starke Euro zehrte jedoch einen Grossteil des Zuwachses beim ausgewiesenen Gewinn auf: Das bilanzierte Wachstum des Überschusses belief sich daher lediglich auf knapp fünf Prozent. Die europäische Währung wertete im vergangenen Jahr vor allem im Vergleich zum mexikanischen Peso auf, sodass der Gewinn im für die BBVA sehr wichtigen Land leicht auf 5,3 Milliarden Euro zurückging. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro an.