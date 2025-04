Die Aktien von VAT Group notieren am Dienstagmorgen bei 313,90 Franken, 0,3 Prozent tiefer als am Vortag. Auf der anderen Seite legt der Swiss Performance Index (SPI) um 0,7 Prozent zu. In den letzten 52 Wochen haben die VAT-Titel 32 Prozent an Wert verloren.