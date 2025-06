Im Mai legte Oerlikon die Zahlen zum ersten Quartal vor und meldete den Verkauf der Tochterfirma Barmag an den Winterthurer Industriekonzern Rieter. Damit ist Oerlikon zu einem reinen Spezialisten für Oberflächentechnologien geworden - nach einem rund zehnjährigen Transformationsprozess. Die Börse quittierte die Nachricht mit einem 18-prozentigen Kursanstieg am Berichtstag. Inzwischen hat die Aktie wieder an Wert verloren. In diesen neuerlichen Abwärtstrend fällt nun der Zukauf durch eines der Oerlikon-Verwaltungsmitglieder. Ein Zeichen unentwegter Zuversicht?