Doch auch bei klassischen US-Banken gibts einiges zu holen. Laut den jüngsten Daten der Online-Plattform Levels.fyi, die Gehälter verschiedener Branchen miteinander vergleicht, bietet die Grossbank Capital One das bestbezahlte Praktikum im US-amerikanischen Bankensektor: Bei einer Praktikumsstelle in New York City verdient man über 11'500 US-Dollar pro Monat, zusätzlich zu einer Umzugspauschale von 8000 Dollar. Bei der Bank Wells Fargo können Top-Praktikanten bis zu 10'500 Dollar pro Monat kassieren, ebenso bei JP Morgan. Bei der Schweizer Grossbank UBS gibts laut dem Gehaltsvergleichsdienst Glassdoor 4500 bis 4900 Franken.