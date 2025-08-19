Umsatz-Ausblick erhöht

So stand nach den ersten sechs Monaten ein adjustierter Kern-EBITDA von 21,7 Millionen Franken zu Buche, ein Anstieg um zwei Millionen Franken. Die entsprechende Marge sei mit 17,8 Prozent unverändert gegenüber dem ersten Halbjahr 2024. Unter dem Strich resultierte ein Kern-Verlust von 0,4 Millionen Franken, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 7,3 Millionen zu Buche stand. Dies sei in erster Linie auf Währungsverluste zurückzuführen.