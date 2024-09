Anschliessend könnte das Metall auf ein Rekordniveau steigen, unterstützt durch steigende Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds, so Goldman Sachs weiter. "Die Zinssenkungen der Fed werden voraussichtlich westliches Kapital zurück in Gold-ETF bringen, ein Faktor, der bei der starken Goldrallye der letzten zwei Jahre weitgehend fehlte", sagten die Analysten Lina Thomas und Daan Struyven in einer Notiz und bekräftigten damit die Prognose der Bank, dass der Preis bis Anfang nächsten Jahres auf 2700 Dollar pro Unze steigen wird.