Bereinigungen im Portfolio

Nestlé hat im Rahmen dieser Neuausrichtung in den vergangenen Monaten wieder einige Bereinigungen in seinem Firmenportfolio vorgenommen. So verkaufte das Unternehmen etwa im dritten Quartal ein Joint-Venture für Milchprodukte an den französischen Lactalis-Konzern und eine Marke für Säuglingsnahrung in den USA an den irischen Pharmakonzern Perrigo. Zudem schloss das Unternehmen den Verkauf der französischen Kartoffelstockmarke Mousline an einen Investmentfonds ab. Gleichzeitig übernahm der Konzern aber auch Firmen, die nach Einschätzung des Managements gut ins Portfolio passen, wie etwa eine Tierfutterfabrik und eine Kaffeemarke in den USA.