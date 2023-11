"Der Kern des Problems ist ein kapitalintensiver Sektor, der in einer Welt steigender Kosten, niedrigerer Preise, steigender Zinsen und langsamerer Nachfrage in unerprobte EV-Strategien investiert“, schrieb Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, in einer Notiz, in der er die allgemeine Branchenschwäche am Dienstag erörterte. "Heutzutage scheinen sich die Anleger der Vorstellung bewusst zu werden, dass die zig Milliarden Dollar, die in Elektrofahrzeuge investiert werden, eher wertschädigend als wertsteigernd sein könnten.“