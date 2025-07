Am 2. April um 16 Uhr Ortszeit beginnt im Rosengarten des Weissen Hauses in Washington das bizarre Spektakel: US-Präsident Donald Trump zeigt auf einer Tafel, wie man sie früher in den Primarschulen verwendete, welche Länder er mit Einfuhrzöllen belegen will. Die Höhe der Tarife ist dort bei jedem Land feinsäuberlich eingetragen. Der Event wird als «Liberation Day» in die Geschichte eingehen.