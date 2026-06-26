Die Aufnahme der Muttergesellschaft des Suchmaschinenriesen, die am Dienstag von S&P Dow Jones Indices bekannt gegeben wurde, ist eine Fortsetzung der jahrelangen Bemühungen, den 30-Aktien-Index zu modernisieren. Denn es war Kritik laut geworden, dass der US-Leitindex mit den Technologieunternehmen, die einen Grossteil der Marktgewinne erzielten, nicht Schritt halten konnte.
«Besser spät als nie», sagte Richard Moroney, Anlagechef bei Horizon Investment Services und Herausgeber von Dow Theory Forecasts. «Dieser Schritt spiegelt das Bestreben von S&P wider, den Dow Jones Industrial Average in einer Zeit, in der Technologie- und KI-Aktien den Aktienmarkt dominieren, relevanter zu gestalten.» Befürworter sehen darin eine Annäherung des Dow Jones an die tatsächliche Wirtschaftslage, die Anleger heute beobachten. Kritiker hingegen erinnern erneut daran, dass sich der jahrhundertealte Leitindex oft erst anpasst, nachdem sich der Markt bereits grundlegend verändert hat.
Diese Spannung begleitet den Dow Jones seit Jahren. Anders als der S&P 500 und der Nasdaq 100, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, ist der Dow Jones weiterhin ein preisgewichteter Index. Diese Struktur erschwerte historisch gesehen die Aufnahme hochpreisiger Technologieaktien - sie hätten einen überproportionalen Einfluss auf den Index gehabt. Aktiensplits von Unternehmen wie Amazon und Alphabet trugen dazu bei, ein Hindernis für deren spätere Aufnahme zu beseitigen.
Alphabet, dessen Kurs zuletzt bei fast 346 US-Dollar lag, wird das sechstgrösste Mitglied im Dow Jones sein. Der S&P 500 legte bis 2025 um 16 Prozent zu, der technologieorientierte Nasdaq 100 um 20 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete seinerseits einen Anstieg von 13 Prozent.
Alphabet zählt seit über einem Jahrzehnt zu den prägenden Akteuren des Marktes und hat massgeblich zur Umgestaltung von Werbung, Cloud Computing und, in jüngster Zeit, des Wettlaufs um die Kommerzialisierung von KI beigetragen. Der Beitritt erfolgt Jahre, nachdem viele Investoren Alphabet für jede Bewertung der US-amerikanischen Wirtschaft als unverzichtbar betrachtet hätten. «Die Aufnahme von Alphabet wird die Gewichtung dieser dynamischen Bereiche der US-Wirtschaft im Dow Jones Industrial Average erweitern und stärken», erklärte S&P Dow Jones Indices in einer Mitteilung.
Verizon, das vor etwa zwei Jahrzehnten in den Dow Jones aufgenommen wurde, macht aufgrund seines relativ niedrigen Aktienkurses lediglich 0,5 Prozent des preisgewichteten Index aus. Alphabets höhere Marktkapitalisierung und der höhere Aktienkurs machen das Unternehmen laut der Mitteilung zu einem bedeutenderen Bestandteil des Kommunikationsdienstleistungssektors.
«Dow Jones ist für institutionelle Anleger eher symbolisch als relevant»
Diese Veränderung verdeutlicht auch den tiefgreifenden Wandel in der Kommunikationsbranche. Heute dominieren zunehmend Plattform- und Softwareunternehmen den Markt, deren Einfluss sich über Werbung, Cloud-Dienste, KI und Konsumtechnologie erstreckt. Die Alphabet-Aktie legte im vergangenen Jahr um 110 Prozent zu, während ein Telekommunikationsindex um 14 Prozent fiel.
«Sicherlich wird eine ältere Generation von Technologieführern - Telefongesellschaften - durch eine neuere - Internet/KI - ersetzt, aber das behebt nicht die grundlegenden Schwächen des Börsenbarometers», sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. «Es wird auch schwieriger, sich dem Sog der Magnificent 7 zu entziehen, da fünf dieser Unternehmen zu den 30 im DJIA enthaltenen gehören werden.» (Microsoft und Apple sind ebenfalls im Index vertreten.)
Ob die jüngsten Änderungen den Dow Jones relevanter machen, ist eine andere Frage. Der Index zählt weiterhin zu den anerkanntesten Indikatoren im globalen Finanzwesen, dient aber für die meisten institutionellen Anleger nicht mehr als primäre Benchmark. Die im S&P 500 und Nasdaq 100 angelegten Werte übertreffen die im Dow Jones Industrial Average enthaltenen deutlich, was verdeutlicht, dass Marktteilnehmer zunehmend andere Kennzahlen zur Leistungsbewertung heranziehen.
Unter den mehr als 5500 börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA nutzt laut Daten von Bloomberg Intelligence nur einer den Dow Jones Industrial Average als Benchmark: der 43 Milliarden US-Dollar schwere «State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust». Demgegenüber sind rund 2,8 Billionen US-Dollar in mindestens vier S&P-500-ETFs und über 580 Milliarden US-Dollar in ETFs investiert, die den Nasdaq 100 abbilden. «Der Dow Jones ist für institutionelle Anleger eher symbolisch als relevant», so Steven DeSanctis von Jefferies. «Dennoch muss dieser Index die Entwicklung des Marktes und der Wirtschaft widerspiegeln.»
(Bloomberg/cash)