«Besser spät als nie», sagte Richard Moroney, Anlagechef bei Horizon Investment Services und Herausgeber von Dow Theory Forecasts. «Dieser Schritt spiegelt das Bestreben von S&P wider, den Dow Jones Industrial Average in einer Zeit, in der Technologie- und KI-Aktien den Aktienmarkt dominieren, relevanter zu gestalten.» Befürworter sehen darin eine Annäherung des Dow Jones an die tatsächliche Wirtschaftslage, die Anleger heute beobachten. Kritiker hingegen erinnern erneut daran, dass sich der jahrhundertealte Leitindex oft erst anpasst, nachdem sich der Markt bereits grundlegend verändert hat.