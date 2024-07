Erhebungen der Beratungsfirma S&P Global zufolge befindet sich der Hedgefonds-Manager mit seiner Wette gegen Meyer Burger in "guter" Gesellschaft. Per Ende Juni waren beim Solarunternehmen knapp 12 Prozent aller ausstehenden Titel an Dritte ausgeliehen. Mit einem kleinen Teil davon dürften sich Wandelanleihe-Gläubiger gegen Kursverluste abgesichert haben. Der überwiegende Teil muss jedoch für Spekulationen auf rückläufige Kurse herhalten. Englander ist übrigens kein Unbekannter für Meyer Burger. Er tummelte sich in der Vergangenheit schon mehrfach rund um Kapitalerhöhungen herum in den Titeln.