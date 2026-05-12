Annelis Lüscher Hämmerli übernimmt das BEKB-Präsidium per sofort und folgt auf Antoinette Hunziker-Ebneter, die ihr Amt nach elf Jahren abgab.
Mit dieser Wahl setze die BEKB auf Kontinuität, Stabilität und eine langfristig ausgerichtete Weiterentwicklung der Bank, teilte die Bank in einer Medienmitteilung mit. Annelis Lüscher Hämmerli übernehme das Präsidium in einer Phase, in der Vertrauen, wirtschaftliche Stärke und eine klare strategische Ausrichtung über den Erfolg entscheiden würden. Sie war bis Ende 2025 Finanzchefin des Versicherers Helvetia.
An der 28. ordentlichen Generalversammlung nahmen rund 1800 Aktionäre teil. Sie genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit klarer Mehrheit. So wurde auch die 30. Dividendenerhöhung in Folge auf 10,80 Franken pro Aktie (Vorjahr: 10,40 Franken) beschlossen, wie es weiter hiess. Insgesamt schüttet die Berner KB dmait 100,7 Millionen Franken an Dividende aus.
(AWP)