Der Reingewinn sank um 2,9 Prozent auf 175,4 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftserfolg, der in der Branche als Mass für die operative Leistung gilt, fiel gar um 11 Prozent auf 220,7 Millionen Franken. Dabei nahm der Geschäftsertrag um 1,1 Prozent auf 547,3 Millionen ab, während der Geschäftsaufwand um 5,1 Prozent auf 280,5 Millionen zulegte.