Welche Einzeltitel finden Sie besonders attraktiv?

Im Bereich Halbleiterausrüstung gefallen uns unter anderem Inficon und VAT aus der Schweiz sowie Besi aus den Niederlanden. Diese Aktien haben sich bereits gut entwickelt, dennoch bleiben wir investiert, da wir uns weiterhin in einem positiven Momentum befinden. Ebenfalls interessant finden wir Bechtle aus Deutschland. Die deutsche Regierung setzt verstärkt auf Digitalisierung, und nach Jahren der Unterinvestition ergeben sich erhebliche Chancen für den IT-Infrastruktur-Anbieter. Im Bereich Elektrifizierung bevorzugen wir Prysmian, dass stark vom Ausbau der Offshore-Windenergie, von Rechenzentren und von hohen Kupferpreisen profitiert. SPIE, eine langjährige Portfoliokomponente, ist massgeblich am Ausbau der Energieinfrastruktur beteiligt und bindet grosse Übertragungsprojekte deutscher Versorger an. Eine etwas andere Aktie ist Reply aus Italien. Der IT-Dienstleister litt im vergangenen Jahr unter einer Wachstumsverlangsamung, was die Bewertung deutlich gesenkt hat. Als IT-Berater sehen wir Reply jedoch als potenziellen Profiteur der KI-Transformation.