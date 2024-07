Es kam im Halbjahr zu weiteren Neugeldabflüssen in der Höhe von 353 Millionen nach 469 Millionen im Vorjahr. Die verwalteten Vermögen gingen somit per Ende Juni auf 6,7 Milliarden zurück von 6,9 Milliarden Franken per Ende Dezember und 8,1 Milliarden Ende Juni 2023. Das entscheidende durchschnittlich verwaltete Kundenvermögen ging gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent zurück.