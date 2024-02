Die Geschäftsleitung soll indes per 1. März 2024 erweitert werden: Neben Gebhard Giselbrecht als CEO (seit Januar 2024) und Stefano Montalbano als CFO (per 1. März 2024) werden Markus Peter als «Head Products & Investments» und Patrick Fischli als «Head Distribution» das Top-Management ergänzen. Peter und Fischli seien bereits seit 2009 in Führungsfunktionen bei Bellevue Asset Management tätig.