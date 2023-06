Vor allem im Sektor Biotechnologie, einem der Kernbereiche der Bellevue Group, habe sich diese Entwicklung gezeigt, teilte der Asset Manager am Dienstag aufgrund aktuell vorliegender interner Mai-Zahlen für das 1. Halbjahr 2023 mit. Die durchschnittlichen betreuten Kundenvermögen lägen um rund 18 Prozent tiefer als in der Vorjahresperiode, die noch vom Höchststand der betreuten Kundenvermögen per Ende 2021 profitiert habe.