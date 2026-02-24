Die verwalteten Kundenvermögen fielen damit um gut 9 Prozent zurück auf 5,3 Milliarden Franken per Ende 2025. Der Healthcare-Sektor habe sich vor allem im ersten Halbjahr unterdurchschnittlich entwickelt, geprägt durch Unsicherheiten rund um Medikamentenpreise in den USA, Zollthemen und Patentabläufe, begründet Bellevue den Rückgang. Zudem hätten Mittelabflüsse und die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Franken das Ergebnis belastet.