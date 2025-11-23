Strategisch hat die Verfolgung des Couchlock-Prinzips die grossen Plattformen dazu veranlasst, sich in allumfassende Ökosysteme zu verwandeln – Orte, an denen so viele menschliche Bedürfnisse wie möglich mit minimalem Aufwand erfüllt werden. Ihr Ziel ist es, alles oder fast alles für jeden, jederzeit zu sein. Google, einst eine Suchmaschine, produziert heute Telefone, betreibt YouTube und Fernsehdienste und weitet seine Reichweite stetig aus. Apple, ehemals ein Computerunternehmen, verkauft inzwischen Wearables, Gesundheitsdienste und Fernsehprogramme. Amazon.com ist von allen am ehrgeizigsten: Aus einem Buchladen wurde bald der «Everything Store», später kamen Video-Streaming (2011), Lebensmittel (2017) und Gesundheitsversorgung (2023) hinzu. Die alte Metapher vom «walled garden» — also einem geschlossenen digitalen Ökosystem, in dem der Anbieter Kontrolle über Inhalte und Zugänge behält — wirkt geradezu altmodisch in einer Ära, in der diese Unternehmen bestrebt sind, vollständige Komfortkokons um unser Leben zu spinnen.