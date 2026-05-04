DIe Aktie von Partners Group fiel letzte Woche deutlich unter die Marke von 900 Franken und erreichte mit 848 Franken den tiefsten Stand seit fast einem Monat. Während der gesamten Woche büssten die Titel über 7 Prozent an Wert ein.
Der US-Leerverkäufer Grizzly Research gelangte Mitte der Woche mit einer negativen Unternehmensstudie über Partners Group an die Öffentlichkeit. In der Studie werfen die Autoren der Partners Group vor, den Wert der Beteiligungen in den sogenannten Evergreen-Fonds zu hoch auszuweisen.
Teilweise seien die Bewertungen um bis zu 40 Prozent zu hoch angesetzt, wird kritisiert. Im Zentrum dieser Vorwürfe steht auch der "Master Fund", einer der Flaggschiff-Fonds des Risikokapitalspezialisten.
Partners Group wies in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme den Bericht des Hedgefonds als "verleumderisch und irreführend" zurück. Die zu den Bewertungspraktiken bei wenigen ausgewählten Einzelfällen geäusserten Vorwürfe enthielten zahlreiche sachliche Fehler und Falschannahmen, hiess es.
Zudem sei Partners Group von Grizzly nicht um eine Klarstellung oder Stellungnahme zu den geäusserten Sachverhalten gebeten worden. Die Private-Equity-Firma betont, dass ihre Bewertungen von unabhängigen Dritten geprüft würden und auf internationalen Standards (IFRS 13 und US-GAAP Topic 820) beruhen.
Laut Partners Group verkennt Grizzly etwa bei der Beteiligung an Zenith Longitude Limited, die keine geschäftlichen Aktivitäten verzeichnen soll, dass Zenith die Holdinggesellschaft des weltweit tätigen Logistikers Apex Logistics ist. Oder es werde ausser Acht gelassen, dass die verstaatlichte russische Tochter der Stada Arzneimittel AG auf null abgeschrieben sei. An Stada ist Partners Group indirekt ebenfalls beteiligt.
Weiter betonte Partners Group, dass die Evergreen-Fonds im Branchenvergleich während vieler Jahre mit die besten Erfolgsbilanzen aufweisen. Der erste dieser Fonds sei bereits vor über 25 Jahren aufgelegt worden, hiess es. Über die Jahre seien auch bei der Veräusserung von Portfoliofirmen Erfolge erzielt worden.
Anleger warten am Montag nun auf eine mögliche Kursreaktion der Aktie von Partners Group.
(cash, mit Material von AWP)