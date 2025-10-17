In der neuen Woche öffnen hierzulande gleich fünf SMI-Firmen ihre Bücher. Nach einem gemächlichen Auftakt mit Huber+Suhner, Rieter und U-Blox in der ersten Wochenhälfte, gibt es am Donnerstag eine ganze Reihe an Quartalszahlen. Im Fokus stehen die Ergebnisse von Roche, Kühne+Nagel sowie Lonza. Aber auch SGS, Galenica, Galderma, Inficon und Gurit präsentieren ihre Bilanzen der abgelaufenen neun Monate. Zum Wochenabschluss folgen am Freitag die Zahlenkränze der beiden SMI-Werte Holcim und Sika sowie der Luzerner Kantonalbank, Schindler und BB Biotech.