Berkshire ist seit 2003 mit der Tochtergesellschaft Clayton Homes auf dem US-Häusermarkt aktiv. Der neue ‌Berkshire-Chef Greg Abel erklärte, die Übernahme werde die Präsenz des Konzerns im klassischen Hausbau erweitern. Taylor-Morrison-Chefin Sheryl Palmer betonte, die langfristige Ausrichtung von Berkshire ​passe hervorragend zum mehrjährigen Investitionszyklus in der Branche. «Dieser Zusammenschluss ​wird es uns ermöglichen, die Plattform von ​Taylor Morrison in einer Weise auszubauen, die als eigenständiges Unternehmen nicht möglich wäre», ‌sagte Palmer. Nach Abschluss der Übernahme soll der in zwölf US-Bundesstaaten aktive Immobilienentwickler von der Börse genommen werden.