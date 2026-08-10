Der Nettogewinn hat sich auf 25,67 Milliarden Dollar mehr als ‌verdoppelt. Das Ergebnis des Vorjahreszeitraums war jedoch durch eine Abschreibung von 3,76 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am Lebensmittelkonzern Kraft Heinz belastet worden. Zum operativen Gewinn trugen unter anderem höhere Erträge der Eisenbahngesellschaft BNSF sowie aus den Bereichen Fertigung, ​Dienstleistungen ​und Einzelhandel bei. Der Gewinn von BNSF stieg um ⁠sechs Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar. Die Energiesparte Berkshire Hathaway Energy ​steigerte ihr Ergebnis um 27 Prozent ⁠auf 891 Millionen Dollar. Diese Zuwächse glichen die Schwäche der Autoversicherung Geico aus, deren versicherungstechnischer Gewinn vor Steuern ‌um 45 Prozent einbrach.