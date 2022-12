Der 73-Jährige ist seit langem eine feste Grösse in den Vermögensranglisten, aber im Gegensatz zu Elon Musk und anderen schrillen Milliardären tritt er nur selten in der Öffentlichkeit auf und ist nicht persönlich in den sozialen Medien aktiv. Obwohl LVMH mit seinen 75 Marken von Dom Perignon über Christian Dior bis hin zu Tiffany & Co. vor Extravaganz nur so strotzt, hat er sich in Frankreich, wo die Zurschaustellung von Reichtum verpönt ist, zurückgehalten.