In einem von erneut tiefen Zinsen geprägten Umfeld baute die Bank dabei ihre Aktivitäten im Anlagegeschäft kontinuierlich aus. Der Geschäftserfolg, der als Mass der operativen Leistung gilt, fiel aufgrund höherer Investitionen und tiefen Zinsen um 3,6 Prozent auf 113,8 Millionen Franken, wie die Berner Kantonalbank (BEKB) am Mittwoch bekanntgab. Der Reingewinn rückte dagegen leicht um 1,4 Prozent auf 76,3 Millionen vor.