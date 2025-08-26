Hintergrund ist eine neue Konzessionsstrategie, die der Regierungsrat zuhanden des Grossen Rats verabschiedet hat. In den nächsten Jahrzehnten laufen im Kanton Bern verschiedene Konzessionen für grössere Wasserkraftwerke aus. Daneben sind grössere Ausbauprojekte in Planung.
Mit der Konzessionsstrategie will der Regierungsrat für die Konzessionäre möglichst früh Klarheit schaffen, wie es in Zukunft weitergehen soll.
Bei den für den Kanton wichtigen KWO sollen der Berner Stromkonzern BKW und der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (ewb) künftig mindestens 80 Prozent der KWO-Anteile halten, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die beiden ausserkantonalen Aktionäre sollen je 10 Prozent behalten. Bisher hielten sie zusammen 33,3 Prozent.
(AWP)