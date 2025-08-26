Bei den für den Kanton wichtigen KWO sollen der Berner Stromkonzern BKW und der Stadtberner Energieversorger Energie Wasser Bern (ewb) künftig mindestens 80 Prozent der KWO-Anteile halten, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die beiden ausserkantonalen Aktionäre sollen je 10 Prozent behalten. Bisher hielten sie zusammen 33,3 Prozent.