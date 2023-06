Die Anleger haben dies zur Kenntnis genommen und versuchen, auf der Welle mitzureiten, indem sie allein in der letzten Woche eine Rekordsumme von 8,5 Milliarden Dollar in KI-Fonds investierten. Goldman Sachs prognostizierte kürzlich, dass der Fortschritt bei der KI in den nächsten 10 Jahren 7 Billionen Dollar zum jährlichen globalen BIP beitragen werden. Daher kann man es den Anlegerinnen und Anlegern kaum verübeln, dass sie versuchen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.