Bertelsmann baut sein Engagement in Indien mit einer Übernahme aus. Die Investmentsparte (BI) ‌habe die ‌Mehrheit am indischen Logistik-Marktplatz Lets Transport erworben, sagte Konzernvorstand und BI-Chef Carsten Coesfeld der Nachrichtenagentur Reuters. «Wir haben jetzt 80 Prozent.» Das Unternehmen aus Gütersloh ist seit Ende 2018 an der 2015 gegründeten Plattform beteiligt, die Lkw-Fahrer mit Firmenkunden verbindet. «Der Markt für Lets Transport ist 14 ​Milliarden Dollar gross, mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa elf Prozent - ist aber zu 90 ‌Prozent nicht organisiert», betonte Coesfeld in dem am Dienstag veröffentlichten ‌Interview. Er sieht Indien insgesamt als wichtigen Wachstumsmarkt. «Das ist hochattraktiv, wir sind von dem Potenzial überzeugt.»