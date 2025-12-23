Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten, darunter die BIP-Daten, die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung, wurden als insgesamt robust beurteilt, was den Dividendenpapieren vorübergehend nochmals etwas Schub gab. Danach rückten die Aktien nach dem leicht eingetrübten Konsumentenvertrauen von ihren Höchstkursen leicht ab. Die Konsumentenstimmung in den USA war im Dezember schwächer als erwartet ausgefallen. Dies zeigt laut einem Ökonomen, dass der schwächelnde Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse die Haushalte nun allmählich einholen. Zudem blieben die geopolitischen Themen wie der Ukraine-Krieg und der Konflikt zwischen den USA und Venezuela im Hinterkopf der Marktteilnehmer und verhinderten eine Euphorie. «Insgesamt war dieses Jahr voller Wendungen - und Anleger suchen mit Blick auf 2026 weiter nach einer klaren Richtung», fasst eine Börsianerin zusammen.