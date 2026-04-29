Der wachsende Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) gibt Microsoft zusätzlichen ‌Rückenwind. «Wir ⁠haben bei Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn pro Aktie ⁠die Erwartungen übertroffen», sagte Amy Hood, die Finanzchefin des Softwarekonzerns, ‌am Mittwoch. Gleichzeitig fiel ‌der Anstieg der Investitionen geringer ​aus als angenommen.

Das US-Unternehmen steigerte die Cloud-Erlöse im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent, nach einem Plus von 39 Prozent im vorangegangenen Berichtszeitraum. ‌Dies lag im Rahmen der Analystenprognosen. Bei der Alphabet-Tochter Google wuchs dieser Geschäftsbereich jedoch um 63 ​Prozent. Microsoft-Aktien gaben daher im nachbörslichen ​Handel an der Wall Street ​knapp zwei Prozent nach.

Microsofts Konzernerlöse kletterten weiteren Angaben ‌zufolge währungsbereinigt um 15 Prozent auf 82,9 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn um 18 ​Prozent ​auf 4,27 Dollar ⁠je Aktie. Diese beiden Kennziffern übertrafen ​die Schätzungen. ⁠Die Investitionen erhöhten sich in den vergangenen drei ‌Monaten um etwa die Hälfte, blieben mit 31,9 Milliarden Dollar jedoch drei Milliarden ‌Dollar unter den Markterwartungen.

(Reuters)