Das US-Unternehmen steigerte die Cloud-Erlöse im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent, nach einem Plus von 39 Prozent im vorangegangenen Berichtszeitraum. ‌Dies lag im Rahmen der Analystenprognosen. Bei der Alphabet-Tochter Google wuchs dieser Geschäftsbereich jedoch um 63 ​Prozent. Microsoft-Aktien gaben daher im nachbörslichen ​Handel an der Wall Street ​knapp zwei Prozent nach.