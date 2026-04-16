Ob der soliden Fundamentaldaten lassen sich langfristig orientierte Investierende vom ausgeprägten Auf und Ab der Edelmetallpreise nicht irritieren. Ein zentraler Grund sind die Zentralbanken, welche als solide und verlässliche Käufer auftreten. Das zeigen die Daten aus der Umfrage bei den Notenbanken des Branchenverbandes World Gold Council. Mit 95 Prozent geht die überwiegende Mehrheit der befragten Notenbanker davon aus, dass die globalen Goldreserven der Zentralbanken im Jahr 2026 steigen werden. Rund die Hälfte erwartet, dass auch ihre eigenen Goldreserven im gleichen Zeitraum zunehmen werden.