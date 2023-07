Renault ist derzeit im Grossumbau und will sich in mehrere eigenständige Teile aufgliedern. Die Elektroauto- und Softwaresparte Ampere soll noch im zweiten Halbjahr abgespalten werden. Für den angedachten Teilbörsengang suche der Konzern nach dem besten Zeitfenster, hiess es - höchstwahrscheinlich sei es im ersten Halbjahr 2024 so weit. Am Vortag hatte der langjährige Partner Nissan im Zuge der zu ordnenden Überkreuzbeteiligung der beiden Firmen zugesagt, 600 Millionen Euro in das Geschäft zu investieren.