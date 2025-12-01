Die Umstrukturierung von Idorsia im Jahr 2025 verändere den Investment Case grundlegend. Der Konzern habe seine grossen Wandelanleihen in eine eigenständige Zweckgesellschaft übertragen, die über zukünftige Zahlungen aus den Vermögenswerten bedient werde. Damit sei die Refinanzierungskrise beendet und das Kerngeschäft frei von Altlasten, so die Analystin. Gleichzeitig habe Idorsia die Kostenbasis gestrafft, Liquidität bis 2028 gesichert und die Umsetzung des Schlafmittels Quviviq neu ausgerichtet. Das Unternehmen verfüge nun über glaubwürdige Aussichten, 2027 die Gewinnzone zu erreichen.