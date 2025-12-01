Die Aktie von Idorsia, der bestperformende Titel an der Schweizer Börse in diesem Jahr, steigt am Montagmorgen um 10 Prozent auf 3,52 Franken. Damit setzt sich der Aufwärtstrend beim Biopharmaunternehmen fort, der letzte Woche und bei einem Drei-Monate-Tief eingesetzt hatte.
Kepler Cheuvreux stufte das Rating für Idorsia am Montag auf «Buy» von «Hold» hoch und erhöhte das Kursziel auf 4,50 von zuvor 2,20 Franken. Es gebe bei Idorsia nun klarere Strukturen, verbesserte finanzielle Transparenz und eine vielversprechende Pipeline, so die zuständige Analystin.
Die Umstrukturierung von Idorsia im Jahr 2025 verändere den Investment Case grundlegend. Der Konzern habe seine grossen Wandelanleihen in eine eigenständige Zweckgesellschaft übertragen, die über zukünftige Zahlungen aus den Vermögenswerten bedient werde. Damit sei die Refinanzierungskrise beendet und das Kerngeschäft frei von Altlasten, so die Analystin. Gleichzeitig habe Idorsia die Kostenbasis gestrafft, Liquidität bis 2028 gesichert und die Umsetzung des Schlafmittels Quviviq neu ausgerichtet. Das Unternehmen verfüge nun über glaubwürdige Aussichten, 2027 die Gewinnzone zu erreichen.
Hoffnungen auf bessere Verkäufe von Quviviq und das Erreichen der Profitabilität hievten die Aktie bis Oktober auf ein Niveau von fast 5 Franken. Gestartet war der Titel Anfang Jahr bei einem Niveau von 82 Rappen. Anfang Dezember 2024 kosteten die Aktien gar nur noch noch 61 Rappen. Der Zuwachs beträgt seit Anfang Jahr trotz des Rückschlages in den letzten Monaten noch immer rund 300 Prozent.
Idorsia verfügt über nur zwei Hauptprodukte im Markt: Quviviq und den Blutdrucksenker Tryvio. Laut Unternehmen befinden sich drei weitere vielversprechende Wirkstoffe in der Pipeline. Das Marktpotenzial der beiden lancierten Arzneimittel bleibt aber unsicher und das Pipelinerisiko ist nicht unerheblich (siehe auch den cash-Bericht vom 19. September 2025).
(cash/AWP)