Produkteportfolio und Pipeline

Idorsia verfügt über nur zwei Hauptprodukte im Markt: das Schlafmittel Quviviq und den Blutdrucksenker Tryvio. Laut Unternehmen befinden sich drei weitere vielversprechende Wirkstoffe in der Pipeline. Für die Experten der Deutschen Bank ist allerdings unklar, wie daraus wettbewerbsfähige Assets werden sollen. Einige Kandidaten befinden sich in stark umkämpften Bereichen, bei anderen steht die US-Arzneimittelbehörde im Weg. Das Aufwärtspotenzial sei entsprechend limitiert. Für die Berechnung des fairen Werts werden bis auf Lucerastat (es befindet sich bereits in der Phase III) die Pipelinekandidaten mit einem Wert von null bewertet.