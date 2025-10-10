Givaudan gehört laut Experten zu den hochwertigsten Herstellern der Branche in Bezug auf Margen, Wachstum, Ertragsstabilität, sei jedoch nicht immun gegen eine Abschwächung des Endmarktes. Derzeit liegt nur eine Verkaufsempfehlung und 11 Halte- und Kaufempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel von 3916,82 Franken impliziert ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. «Wir betrachten die jüngste Korrektur als attraktiven Einstiegspunkt für Givaudan», schreiben die Vontobel-Experten mit Hinblick auf sich erholende Kurse.