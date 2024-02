Die Bewertung der Aktie sei nun "ein wenig zu hoch", schreibt der Analyst am Montag, obwohl es am Schweizer Lebensversicherer an sich nicht auszusetzen gebe. Er erwartet bei Swiss Life eine steigende Eigenkapitalrendite und steigende Rückflüsse an die Holding, was eine attraktive Dividendenpolitik begünstige.