Zehnjährige Staatsanleihen in den USA, Deutschland oder Japan rentieren so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. In den USA beträgt die Rendite der zehnjährigen "T-Bonds" fast 5 Prozent. Das macht die Anleihen mittlerweile zu echten Konkurrenten für Aktien mit hohen Dividenden. Diese waren bei Anlegerinnen und Anlegern wegen des jahrelangen Tiefzinsniveaus eine äusserst willkommene Bond-Alternative.